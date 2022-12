'Orange Is the New Black'-stjerne død

Den amerikanske skuespiller Brand William Henke, der mest er kendt for sin rolle i Netflix-serien 'Orange Is the New Black, er død. Han blev 56 år gammel.

Det skriver en række udenlandske medier heriblandt Variety. Dødsårsagen er ikke oplyst.

Henke er mest kendt for sin rolle i Netflix-hittet 'Orange Is the New Black. Her spillede han karakteren Desi Piscatella. Han rolle som han vandt en 'Screen Actors Guild Award' for.

Foruden 'Orange Is the New Black' har Brand William Henke også spillet med i en række andre serier. Heriblandt 'Going to California', 'Lost', 'Dexter' og CCS.

Men det er ikke kun på det store lærred, at Henke har gjort sig selv bemærket. Han er nemlig også tidligere NFL-stjerne.

En karriere han måtte afslutte tilbage i 1994 grundet skader.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

