Oscar-akademiet fremrykker møde om Will Smith

Oscar-akademiet har fremrykket et møde omkring en mulig straf til skuespilleren Will Smith til fredag.

Det fremgår af et brev fra Oscar-akademiets præsident, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Will Smith har allerede trukket sig fra Oscar-akademiet, efter at han gav komikeren Chris Rock en lussing ved årets Oscar-uddeling.

Men akademiet kan beslutte at sanktionere Will Smith med en anden form for straf for hændelsen.

Akademiet begrunder også fremrykkelsen fra 18. april til fredag med, at det ikke længere behøver at følge en fast tidsramme, når Will Smith ikke længere er medlem.

- Det er i alles interesse, at vi får afsluttet den her sag så hurtigt som muligt, skriver akademiets præsident, David Rubin, i brevet.

Oscar-akademiets medlemmer består af folk i filmbranchen. Man kan blandt andet komme i spil til medlemskab, hvis man har været nomineret til den prestigefyldte Oscar-pris.

Det er desuden akademiet, som bestemmer, hvem der skal nomineres til en Oscar.

Akademiet kan beslutte, at Will Smith skal udelukkes midlertidigt eller permanent fra medlemskab.

Det er også en mulighed, at han kan blive udelukket fra at blive nomineret til en Oscar igen.

Oscar-akademiet har ikke ønsket at kommentere, om Will Smith risikerer at få frataget den Oscar, som han fik for sin rolle i 'King Richard' ved årets uddeling.

Will Smith har undskyldt for, at han gav Chris Rock en lussing i forbindelse med, at komikeren fortalte en vittighed om, at Will Smiths hustru er kronraget.

Will Smiths hustru, Jada Pinkett Smith, lider af sygdommen alopecia areata, som også kaldes pletskaldethed og kan betyde, at man mister håret. Det er grunden til, at hun har kronraget sig.

Will Smith har også meldt ud, at han vil acceptere den straf, som akademiet vil give ham.