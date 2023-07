Oscar-stjerne åbner op efter svær sygdom: - I skulle ikke se mig sådan

- Jeg var i helvede og kom tilbage.

Sådan fortæller den Oscar-vindende skuespiller Jamie Foxx om sit nylige sygdomsforløb i et opslag på Instagram.

Tilbage i april blev Foxx hasteindlagt, efter hvad han familie på daværende tidspunkt beskrev som en 'sundhedsmæssig komplikation'.

Tre uger efter indlæggelsen gav han lyd fra sig og skrev i et opslag: 'Jeg sætter pris på al kærligheden!!! Føler mig velsignet.'

Og det er ikke meget, vi har hørt fra ham siden. Men tidligt lørdag morgen har den prisbelønnede Oscar-skuespiller lagt en video ud, hvor han takker sine følgere og forklarer nærmere.

- Jeg gik igennem noget, som jeg aldrig troede, jeg ville komme igennem.

Rør, der løber ud af ham

Ydermere forklarer han, at han er klar over, at mange har ventet på opdateringer, og det ikke er meget, der er kommet fra hverken han eller familiens side.

Og til det er der en god forklaring.

- For at være ærlig, så ville jeg bare ikke have, at I skulle se mig sådan. I skal se mig grine, have det godt, feste, lave jokes, lave film eller sådan noget, siger han og uddyber:

- I skulle ikke se mig med rør, der løber ud af mig.

- På vej tilbage

Desuden afliver han også nogle af de rygter, der har floreret om ham. Det er blandt andet, at han skulle have været blevet blind eller lam.

- Som I kan se: Øjnene fungerer fint. Jeg er heller ikke lam, siger han.

Stjernen understreger, at det har været en hård tid for ham og familien, men at der er lys og håb forude.

- Jeg har været syg, mand. Det har været hårdt, mand. Men jeg er her på jorden på grund af nogle fantastiske mennesker, siger han og afslutter:

- Jeg er på vej tilbage.