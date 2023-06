Oscar-vinder Alan Arkin er død

Skuespiller Alan Arkin, som vandt en Oscar for bedste mandlige birolle i filmen 'Little miss sunshine' i 2007, er død. Han blev 89 år gammel

Oscar-vinderen Alan Arkin er død.

Han blev 89 år gammel.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt Variety og People.

Sidstnævnte medie har fået dødsfaldet bekræftet af skuespillerens sønner, Adam, Matthew og Anthony.

'Vores for var en unik, talentfuld naturkraft, både som skuespiller og som menneske. Han var en kærlig mand, far, bedstefar og oldefar, han var elsket, og han vil blive savnet dybt', lyder det i en meddelelse fra sønnerne.

Alan Arkin døde i sit hjem i Carlsbad i Californien torsdag.

Han har været nomineret til en Oscar hele fire gange. Tidligt i sin karriere blev han to gange nomineret til en Oscar for bedste hovedrolle i filmene 'The russians are coming, the russians are coming' fra 1967 og 'The heart is a lonely hunter' fra 1969.

Efterfølgende gik der næsten fire årtier, før han igen var nomineret. Det blev i 2007, hvor han endte med at vinde en Oscar for bedste birolle i filmen 'Little miss sunshine'. I 2013 var han igen nomineret til bedste birolle i filmen 'Argo' af Ben Affleck, men denne gang vandt han ikke.

Alan Arkin har en lang karriere bag sig gennem næsten syv årtier, siden han fik sin debut på film i 1957. Han har både spillet med i film, kortfilm, tv-serier og i teaterstykker gennem hele sin lange karriere.

Senest har han spillet med i serien 'The kominsky method' på Netflix, hvor han spillede overfor stjernen Michael Douglas. Den har han fået to Emmy-nomineringer for sin rolle i.

Hans søn Adam Arkin er ligeledes en kendt skuespiller, der blandt andet har spillet med i serierne 'Sons of anarchy' og 'Chicago hope'.