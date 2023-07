Oscar-vinder næsten blind: - Jeg kan ikke se noget

Judi Dench er især kendt for sin rolle som James Bonds chef 'M'. Hun debutterede i rollen som 'M' tilbage i 1995 i filmen 'Golden Eye' og har spillet rollen til og med 'Skyfall' fra 2012.

Den Oscar-vindende skuespillerindes dårlige syn har længe gjort det meget svært for hende at læse manuskripterne til de film, som hun medvirker i. Derudover har hun også haft problemer med at se selve filmene.

88-årige Judi Denchs lider nemlig af Aldersrelateret Macula Degeneration (AMD), der fører til et gradvist tab af synsevnen, hvilket hendes mor også havde.

Ifølge CNN fortalte hun forleden i et interview med Daily Mirror, at det nu er blevet endnu værre.

- Altså, jeg kan ikke set noget længere, når jeg befinder mig på et film-set, fortalte hun til mediet.

Annonce:

Dami Judi Dench er i nyere tid bl.a. kendt for at spille M i en lang række James Bond-film. Hun debuterede i 'Goldeneye' i 1995, og sluttede med 'Skyfall' fra 2012, hvor hun blev slået ihjel. Foto: Shutterstock

Tidligere på året var Judi Dench gæst i talkshowet 'The Graham Norton Show', hvor hun fortalte, at det var blevet umuligt for hende at læse sine replikker.

- Normalt kunne nogle andre bare lære dig replikkerne - og det er sket mange gange før. Men nu har jeg faktisk fundet ud af, at jeg har fotografisk hukkommelse.

Hendes hukommelse skulle angiveligt være meget imponerende. Hun fortalte i hvert fald, at hun er i stand til at recitere hele William Shakespeares 'Twelfth Night'.

Holder hende ikke tilbage

Men skuespilleren, som har opnået 95 pris-nomineringer i karrieren, vil ikke høre tale om, at hendes karriere skulle sløje af på grund af dårligt syn.

- Jeg kan ikke læse mere. Jeg kan ikke male, som jeg plejede. Jeg prøver at se film, men det er ret svært. Men det er alle de negative ting. Jeg gider ikke rigtig tænke på det. Det, jeg kan gøre, gør jeg. Og på en eller anden måde, så lykkes det, fortalte skuespillerinden til The Hollywood Reporter i starten af året.