Oscar-vinder: Snyder folk med falsk vielse

Bond-babe Halle Berry fik både fans, følgere og en række kendte til at gå i fælden ved som joke at publicere 'fake news' om at være blevet smedet sammen med kæresten Van Hunt på drømmeferie

Først var det en god historie, men siden blev den nærmest endnu bedre.

Flere amerikanske og britiske medier, heriblandt The Sun, skrev tidligere i dag, at den amerikanske skuespiller, Oscar-vinder og tidligere Bond-babe Halle Berry havde giftet sig med sin kæreste Van Hunt (ja, det hedder han faktisk).

Det skulle være sket på en romantisk getaway hen over nytåret, hvorfra Halle Berry har lagt flere lækre billeder op på sin Instagram-profil af både sig selv og destinationen for elskovsferien, der indtil videre er ukendt.

Det seneste i rækken er et billede af Halle Berry - med en fin blomsterkrans på hovedet - og Van Hunt, der giver hinanden et kys og holder hinanden i hænderne i noget, der ligner en kirke med bænke på rækker i hver side og den smukkeste baggrund - ledsaget af teksten 'It's official' (det er officielt).

Halle Berry og Van Hunt har været kærester officielt siden september 2020. Foto: Jordan Strauss/Ritzau Scanpix

The Rock faldt i

Selv om det ikke var bekræftet af 'ægteparret' selv, fik det straks mange udenlandske medier til at gå i selvsving og konkludere, at Berry dermed havde giftet sig for tredje gang i sit liv.

Problemet er bare, at det hele er en stor joke, skriver Daily Mail.

Der var nemlig et billede nr. 2 i samme Instagram-post som det med kys og kirke, hvor teksten bare lyder 'det er 2022'.

Det var med andre ord det nye års komme, der var officielt - ikke et netop indgået ægteskab.

En af de mange kendte, der faldt for det første billede og dets tekst, og efterfølgende ønskede stort tillykke, var verdens bedst betalte mandlige skuespiller Dwayne 'The Rock' Johnson.

Drilleleg med medier og fans

Halle Berry teasede første gang for sit forhold med Van Hunt via Instagram i august 2020, hvor hun viste et billede af deres fødder, men uden at afsløre kærestens identitet.

Senere på måneden skrev hun, at hun var i et forhold - men ikke med hvem.

I september samme år stoppede Halle Berrys lille leg dog, da hun postede et billede af kærestens ansigt og dermed bekræftede, hvem hendes nye flamme var.

Det var dog først i april 2021, at parret havde deres første optræden på den røde løber som par.

Nu er de altså også på ferie sammen - men uden at være blevet gift.

