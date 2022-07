Oscar-vinder spiser danske Noma-myrer

Skulle det være en: Mango med myrerdrys?

De fleste plejer at feje de små insekter væk, men nogle vælger altså også at spise dem. Og det lyder måske ikke som desserten man vil foretrække, men i følge den Oscar-vindene skuespiller Lupita Nyong'o så er det en delikatesse.

- Det smager virkelig godt, siger Lupita Nyong'o da hun tager den første bid af et stykke mango, der er fyldt med myrer. Den lille appetizer blev serveret i forbindelse med et arrangement, hvor der var fokus på bæredygtighed.

Det var den danske restaurant Noma, der havde lavet et samarbejde med Audi.

Den danske Michelin-restaurant begyndte at have myrer på menukortet tilbage i 2012. Men sidste år blev der sat en stopper for menuen. Efter et besøg fra Fødevarestyrelsen måtte Noma droppe de små insekter på deres menu, da de ikke levede op til EU-direktiverne om fødevarer.

I 2014 vandt Lupita Nyong'o en birolle Oscar for sin præstation som en slavekvinde i filmen '12 years a slave'.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Bachelor er slut. De to fravalgte kvinder er med i ugens udgave af 'Der er brev'. Lyt med herunder eller i din podcast-app