Oscarvindende-instruktør: Leger med tanken om Bond-film

Den prisbelønnede filmskaber Christopher Nolan åbner mulighed for at instruere kommende Bond-film

Den Oscarvindende filminstruktør Christopher Nolan har lagt navn til mange prisbelønnede film, og lige nu er han aktuel med 'Oppenheimer'.

Men måske vi ser ham igen tage et endnu større skridt op ad ranglisten.

For nyligt har filmskaberen nemlig leget åbent med tanken om at skulle instruere en James Bond-film en dag.

Christopher Nolan er ofte blevet sat i forbindelse med de klassiske 007-agentfilm, og han nævner da også selv, at han har været inspireret af dem.

- Disse films indflydelse i min filmografi er pinligt tydelig. Det ville være et fantastisk privilegium at lave en, siger han i et interview med podcasten 'Happy, Sad, Confused'.

Dog påpeger 'The Dark Knight'-instruktøren, at sådan en film bærer et vist ansvar med sig.

- Du arbejder med et bestemt sæt af begrænsninger, så det skal være det rigtige øjeblik i dit kreative liv, hvor du kan udtrykke, hvad du vil udtrykke og virkelig grave dig ned i noget inden for de passende begrænsninger. For du vil aldrig ønske at have påtaget dig sådan noget og så gøre det forkert, siger Nolan.

Strejke i Hollywood

Forud for premieren på den aktuelle 'Oppenheimer' har der dog været lidt slinger i valsen i Hollywood.

Sidste uge gik titusindvis af Hollywood-skuespillere nemlig i strejke.

Efter et møde i fagforeningen SAG-AFTRAs bestyrelse stod det klart, at der var et enstemmigt ja til at nedlægge arbejdet, og det gjorde det derfor til den største konflikt i Hollywood siden 1960.

Både skuespillerne og filmbranchens manuskriptforfattere mener, at aflønningen er blevet alt for usikker.

Derfor blev premieren på 'Oppenheimer' heller ikke så stjernespækket som håbet.

I solidaritet med strejken forlod skuespillerne premieren i London. Og det havde de allerede planlagt at gøre inden filmvisningen, hvis strejken skulle blive en realitet.

På rollelisten er blandt andre Cillian Murphy, som spiller hjernen bag Manhattan-projektet, Matt Damon, Emily Blunt og Florence Pugh.