Oscarvinder afslører: Var seks uger i koma

Det var et sandt mareridt, oscarvinderen Tatum O'Neal endte i, efter at hun i 2020 tog en overdosis og havnede i kunstig koma i seks uger.

- Jeg døde næsten, siger hun i et interview med People.

Hertil forklarer hun, at hun fik hjertestop og en lang række anfald, mens hun dengang var indlagt og i koma.

Skuespillerens børn siger desuden, at de aldrig troede, de skulle snakke med deres mor igen, da de fik opkaldet om hendes indlæggelse.

Hjerneskader

Da skuespilleren vågnede fra koma, fandt man ud af, at hun havde skader i hjernen.

Faktisk troede lægerne, at hun både var blind og døv, samt at hun muligvis aldrig ville tale igen. Da hun vågnede, havde hun nemlig mistet evnen til at tale.

Tatum O'Neal, som hun så ud, da hun spillede med i 'Paper Moon' i 1973. Præstationen sikrede hende en oscarstatuette. Foto: Courtesy Everett Collection

Sidenhen har hun været på genoptræningscentre, hvor hun har lært at læse og skrive igen samt genfundet sin hukommelse.

Hun har desuden udtalt, at hun vil prøve at holde sig ædru og stoffri resten af livet for at nyde tiden med sine børn.

Et livslangt misbrug

Det har ikke været en hemmelighed, at skuespilleren har haft et misbrug.

Faktisk har hun tidligere udtalt, at det har været til og fra de sidste 40 år.

Og i 2008 blev O'Neal anholdt, da hun forsøgte at købe kokain på gaden på Manhattan.

Tilbage i 1974 vandt hun som tiårig den prestigefulde pris for sin birolle i 'Paper Moon', hvor hun spillede over for sin biologiske far, Ryan O'Neal.

I dag er skuespilleren 59 år.