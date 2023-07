Over to millioner har liket: Hyldes for bikinibillede

Den mexicanske skuespillerinde Salma Hayek høster komplimenter over et yderst populært opslag på sin Instagram-profil, hvor hun hylder den nationale bikinidag

Hvilken dag er din bikinidag?

Hvis du er skuespiller Salma Hayek, så er det i hvert fald en årlig begivenhed, der skal fejres 5. juli. Årsdagen for det sommerpopulære badesæt, der blev opfundet af Louis Reard i 1946.

Det gør den 56-årige stjerne med et billede på Instagram af sig selv i netop en bikini, og det har fået en god sjat af Salma Hayeks 25 millioner følgere til tasterne.

Skuespilleren høster nemlig svimlende to millioner likes og en masse rosende ord på sin bikinidagsfejring, som du kan se nedenunder her.

Opslaget har desuden fået over 17.000 kommentarer.

'Du er et forbillede og gør os stærke,' skriver en følger.

'Ikon,' skriver en anden.

'Wow,' skriver en tredje.

En bruger, der har været i det morsomme hjørne, takker også skuespillerinden for at minde ham om, at han mangler at købe vandmelon.

Salma Hayek er blandt andet kendt for at have medvirket i film som 'Frida', 'Desperado', 'Savages', ligesom Salma Hayek nu er aktuel i den nye og populære sæson af Netflix-hittet 'Black Mirror' - der havde premiere i juni.

Hollywood-stjernen er privat gift med franskmanden François-Henri Pinault, som hun har fået sin nu 16-årige datter Valentina med.

Læs her, for at få skuespillerindens egne fif til at se ud, som Salma Hayek gør i en alder af 56.