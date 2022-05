Overfaldsmand afsløret: 23-årig angreb Dave Chappelle

Det var en 23-årig mand, der tirsdag aften løb op på scenen og forsøgte at tackle komiker Dave Chappelle under hans show i Los Angeles

Hvad der skulle have været en aften fyldt med grin, udviklede sig dramatisk for komikeren Dave Chappelle, da en mand forsøgte at tackle ham midt på scenen under hans show i Los Angeles.

Først var det uvist, hvem manden var, men nu sættes der både navn og alder på Dave Chappelles overfaldsmand.

Ifølge Daily Mail er der tale om den 23-årige Isaiah Lee, som nu er i politiets varetægt. Den 23-årige Lee er anklaget for overfald med et dødbringende våben. Under overfaldet pegede han en attrap af et skydevåben mod Chappelle, og selvom våbnet ikke kunne skyde, var der fastgjort en kniv til det.

Kautionen for Isaiah Lee er sat til $30.000.

Artiklen fortsætter under billedet . . .

Flere medier har beskrevet, at manden blev så ilde tilredt af sikkerhedsvagternes håndtering, at han måtte hentes med ambulance efter overfaldet. Foto: Theodore Nwajei/Ritzau Scanpix

Hvad, der fik Isaiah Lee til at fare op på scenen, er fortsat ukendt, men Dave Chappelle har for blot få måneder siden været genstand for massiv kritik, efter han i showet 'The Closer' på Netflix gjorde grin med transpersoner.

Efter overfaldet, hvor Dave Chappelle ikke kom noget til, havde han overskud til at 'joke' med, at hans overfaldsmand nok var transkønnet.

Flere medier har beskrevet, at Isaiah Lee blev så ilde tilredt af sikkerhedsvagternes håndtering, at han måtte hentes med ambulance efter overfaldet. Blandt andet skulle han have brækket armen.

Det er endnu uvist, hvordan det lykkedes den 23-årige at få kniven med ind.

Dave Chappelle har endnu ikke kommenteret overfaldet.