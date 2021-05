Overraskede til Oscar-showet: Han kysser godt

Det vakte opsigt på de sociale medier, da supermodellen Paulina Porizkova og instruktøren Aaron Sorkin dukkede op på den røde løber sammen - og virkede som et par.

Den nyhed var nemlig gået forbi næsen for de fleste, og det var der en ganske god grund til. I et interview med New York Times fortæller 56-årige Paulina Porizkova nemlig, at Oscar-showet kun var deres anden date, og hun var egentlig nervøs for, at den skulle foregå så offentligt.

Hun endte dog med alligevel at gå på daten, og noget tyder på, at det endte med at blive en ganske vellykket en af slagsen. I hvert fald kalder hun instruktøren for 'en fremragende kysser' over for mediet.

Foto: Chris Pizzello/Ritzau Scanpix

'Ingen rockstjerner'

Paulina Porizkova fortæller til mediet, at det var journalisten Ashleigh Banfield, der satte dem sammen, da hun spurgte, om hun skulle introducere modellen for en singlemand.

Det gik hun med til på én betingelse: 'ingen rockstjerner', fortæller hun til mediet.

I stedet fik hun Aaron Sorkins nummer, og de to skrev sammen en måneds tid, inden hun fløj til Los Angeles for parrets første date. Den gik så godt, at de to altså endte med at tage til Oscar-showet sammen.

New York Times forsøgte at få en kommentar fra 59-årige Aaron Sorkin, der dog meddelte dem, at han ikke kommenterer på nogen, som han ikke arbejder med.

- Men hvis Paulina nogensinde bliver filmfotograf på noget, jeg skriver, så får du tusinde ord, fortæller han til mediet.

Aaron Sorkin, der blandt andet står bag serien 'The West Wing' og har skrevet film som 'Steve Jobs' og 'Moneyball', var nomineret for bedste manuskript til Oscar-uddelingen i år. Det var han for filmen 'The Trial of the Chicago 7', men han måtte gå tomhændet hjem. Prismæssigt i hvert fald.

Paulina Porizkova har tidligere været gift med Ric Ocasek, der i 2019 døde, mens parret var ved at blive skilt.