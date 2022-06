Overraskende: Har hovedrollen i to nye film

Johnny Depp har vundet millioner fra ekskonen Amber Heard i den spektakulære retssag. Men hvorfor er han endt med sejren? Det giver to advokater deres bud på, og det har noget med køn at gøre ifølge eksperterne

Bølgerne er gået højt og beskyldningerne har været mange, under hvad der kunne føles som en uendelige retssag mellem Amber Heard og Johnny Depp.

Men for nyligt fik retssagen sin afslutning, da den syv personer store jury vurderede, at Amber Heards udsagn i Washington Post-artiklen mod Johnny Depp var både falske, æreskrænkende med hensigt til at yde skade.

Men hvis man troede, at det betød, at Amber Heards karriere var ødelagt, så kan man godt tro om igen. Der er i hvert fald to nye film på vej, der begge har Amber Heard i hovedrollen. Det skriver Mirror.

Den første er filmen 'The Fire', som blev optaget inden retssagen begyndte. Heard er ligeledes at finde på castet til den nye film 'Run Away With Me', der er skrevet af Matthew Cirulnick. Ifølge IMDB er Amber Heards navn at finde som det, der på siden hedder 'top cast'.

Amber Heard er på rollelisten i to nye film. Foto:Ritzau Scanpix / Tom Brenner

Depp vandt

'Jeg har ingen ord for den skuffelse, jeg føler i dag. Jeg er knust over, at bjerge af beviser stadig ikke var nok til at gå op imod den uforholdsmæssigt store magt og indflydelse, som min eksmand har,' lød udtalelsen til en række medier fra Amber Heard kort efter dommen i retssagen, der faldt ud til eksmanden Johnny Depps fordel, faldt.

Her gav juryen Johnny Depp en erstatning på 15 millioner dollars, hvilket svarer til cirka 104 millioner kroner - for de æreskrænkende udsagn. På grund af lokal lov i Virginia blev beløbet dog nedsat til 10,35 millioner dollars - 70 millioner kroner.

Juryen afviste også en lang række af Amber Heards modpåstande og krav om erstatning. Kun i ét punkt gav juryen Amber Heard medhold og fastlået, at Johnny Depp skal betale 2 millioner dollars - 13,9 millioner kroner - i erstatning til hende.

Det betyder, at Heard skal betale 8,35 millioner dollars - 58 millioner kroner - til Johnny Depp.

Men det bliver måske ikke så let endda. For Amber Heard har pengeproblemer, og en advokat tror ikke på, at skuespillerinden kan betale de mange penge til eksmanden Johnny Depp.

