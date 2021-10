Overraskende projekt: Nu sælger han cannabis-smøger

Sangeren Justin Bieber har indgået samarbejde med cannabis-producent om at sælge alternative smøger - opkaldt efter sit hit 'Peaches'

Den canadiske popstjerne Justin Bieber kaster sig nu ud i et nyt projekt: Salg af cannabis-smøger opkaldt efter hittet 'Peaches', der væltede hitlisterne tidligere på året.

I samarbejde med selskabet Palms, der producerer cannabis-produkter, har den 27-årige hitmager netop lanceret et nyt cigaretmærke af den lidt mere alternative karakter - færdigrullede joints.

Navnet 'Peaches' er ikke tilfældigt valgt, for i hittet af samme navn synger Bieber netop om at ryge cannabis.

Således lyder en linje i sangen: 'I get my weed from California' (jeg får min tjald fra Californien, red.).

Der bliver dog kun produceret en begrænset mængde cigaretter, oplyser Palms på Instagram.

Af opslaget fremgår det, at smøgerne vil kunne købes i Californien, Nevada, Massachusetts og Florida.

- Vores mål er at gøre cannabis mere tilgængeligt og undgå stigmatisering knyttet til til brugen af det, lyder det fra virksomheden, der også vil donere overskud fra salget til velgørenhed.

Justin Bieber har tidligere talt åbent om, hvordan han har kæmpet med depression og angst, og om, hvordan folk har fået ham til at føle sig forkert, fordi han ryger cannabis.