Overraskende udmelding: Har stadig kærlighed til ham

Mandag begynder en retssag mellem den amerikanske skuespiller Johnny Depp og hans ekskone Amber Heard.

Sagens kerne er, at Depp i 2019 anklagede sin ekskone for bagvaskelse, fordi hun i et læserbrev i Washington Post året før skrev, at hun var offer for hustruvold.

Og i forbindelse med retssagen tager den 35-årige Aquaman-skuespiller Amber Heard nu bladet fra munden i et opslag på Instagram.

'Johnny sagsøger mig for et læserbrev, jeg skrev i Washington Post, hvor jeg fortalte om mine erfaringer med vold og misbrug i hjemmet. Jeg nævnte aldrig hans navn, i stedet skrev jeg om den pris, kvinder betaler, for at sige fra over for mænd med magt'.

'Jeg betaler stadig prisen, men forhåbentlig kan Johnny og jeg komme videre, når denne sag afsluttes', skriver Amber Heard på Instagram.

Amber Heard og Johnny Depp mødte hinanden under optagelserne til 'The Rum Diary' i 2009.

I 2015 blev de gift. Men ægteskabet varede ikke længe.

Bibeholdt kærlighed

Amber Heard søgte om skilsmisse fra Pirates of the Carribbean-stjernen i 2016 og fik samtidig et midlertidigt tilhold mod ham.

Skilsmissen blev endeligt gennemført i retten i januar 2017.

I en retssag i 2020 blev der fundet beviser for, at 58-årige Johnny Depp og hans tidligere hustru Amber Heard havde et stormfuldt ægteskab med voldshandlinger fra begge.

Trods den lange retlige kamp mellem det tidligere par har Amber Heard ikke noget ondt at sige om Johnny Depp i opslaget.

'Jeg har altid bibeholdt en kærlighed over for Johnny, og det smerter mig meget at skulle udleve detaljerne fra vores tidligere fælles liv foran hele verden', skriver Amber Heard i sit opslag på Instagram.

Johnny Depp kræver over 340 millioner kroner i erstatning fra ekskonen, fordi han mener, at hendes udtalelser har ramt hans karriere hårdt.

Blandt andet har han mistet rollen som Gellert Grindelwald i 'Fantastiske skabning' - en rolle, som er blevet overtaget af Mads Mikkelsen.

Sagen løber frem til 16. april.