Overraskende udmelding: Intet internet i fire år

Selvom den 29-årige sanger og skuespiller Selena Gomez jævnligt opdaterer sine mere end 310 millioner følgere på Instagram om sit liv, har hun ikke selv været på nettet i mere end fire år.

Det fortæller hun ifølge Billboard i et interview på tv-programmet 'Good Morning America' i anledning af lanceringen af sin nye hjemmeside Wondermind, der har fokus på mentalt helbred.

Gomez, der tidligere har været åben om, at hun har bipolar lidelse, forklarer, at hun opdagede, hun fik det meget bedre, når hun holdt sig fra sociale medier.

I stedet er det Selena Gomez' ansatte, der trykker 'udgiv', når hun har lavet indhold til sine sociale medie-platforme.

- Jeg har ikke været på nettet i fire og et halvt år. Det har ændret mit liv fuldstændig. Jeg er gladere, mere til stede, og jeg føler mig mere forbundet til folk. Det får mig til at føle mig normal, siger hun i interviewet.

Vil hjælpe andre

Nu håber Gomez, at hun med sin nye hjemmeside, der for eksempel indeholder en podcast, psykologiske øvelser og redskaber til 'mentalt fitness', kan give andre lidt af den glæde, hun selv har oplevet.

- Hvis jeg skal være kendt for noget, håber jeg, det er for den måde, jeg tager mig af folk. Jeg vil virkelig gerne have, at folk bliver forstået, set og hørt, sige hun.

Selena Gomez er dog nok af de fleste snarere kendt for sin rolle i serien 'Only Murders in the Building' eller fra sin tid som Disney Channel-stjerne.

Hun står desuden bag numre som 'Lose You to Love Me' og 'Same Old Love'.