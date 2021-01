Overraskende udmelding: Vil ikke være 'underligt privat'

Justin Timberlake og Jessica Biel holdt ellers deres senest tilkomne søn skjult for offentligheden i et godt stykke tid

Den amerikanske sanger Justin Timberlake og hans kone, skuespiller og model Jessica Biel, er notorisk hemmelighedsfulde, hvad angår deres privatliv og særligt deres børn.

Sidste år gik rygterne om, at parret var blevet forældre, uden at Jessica Biel dog var blevet spottet med en gravid mave.

Og først måneder senere bekræftede Justin Timberlake i et interview på Ellen DeGeneres' show, at de havde fået deres søn nummer to, som de kalder Phineas.

Holdt det hemmeligt: Stjernepar bekræfter endelig

Derfor kommer det måske også bag på mange, at Justin Timberlake nu fortæller, at han ikke ønsker at være 'underligt privat'.

Det gør han i et afsnit af podcasten 'Armchair Expert' med skuespiller Dax Shepard.

- Jeg prøver at være bevidst om at sørge for, at vi kan leve et liv, hvor vi ikke er underligt private, men samtidig sørger for, at vores børn kan være børn så længe som muligt, siger han og fortsætter:

- Og at de ikke skal leve med vægten af, at nogen behandler dem anderledes på grund af noget, deres forældre gør.

Justin Timberlake og Jessica Biel fotograferet i 2018. Foto: Danny Moloshok / Ritzau Scanpix

Han fortæller videre, at han håber, hans børn vil få et afslappet forhold til deres forældres jobs.

- For sådan nogle som os er håbet bare, at vi kan lære dem, at vi har nogle virkelig sjove jobs, men at det ikke er alt, vi er, siger han.

Justin Timberlake efter utroskabs-rygter: Jeg var bare fuld

Justin Timberlake, 39, og Jessica Biel, 38, er også forældre til sønnen Silas, der kom til verden i april 2015.

Stjerneparret har været gift siden 2012.