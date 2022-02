Overraskende udvikling: Trykkede måske ikke på aftrækker

Anklageren i sagen fortæller nu, at Alec Baldwin godt kan have ret i, at han aldrig trykkede på aftrækkeren, da han skød og dræbte filmfotograf Halyna Hutchins

Efterårets store tragedie i Hollywood, hvor skuespiller Alec Baldwin i en ulykke affyrede et dræbende skud mod filmfotograf Halyna Hutchins under optagelserne til western-filmen 'Rust', tager nu en ny og overraskende drejning.

Skuespilleren har gentagne gange sagt, at han ikke trykkede på aftrækkeren, da pistolen gik af mod filmfotografen. Og den påstand møder nu opbakningen fra anklagemyndigheden.

- Du kan trække hammeren tilbage uden at trykke på aftrækkeren eller låse den. Hvis du trækker den delvist tilbage, låser den ikke, så hvis du slipper den, kan slagstiften alligevel ramme kuglen, siger anklager Mary Carmack-Altwies ifølge Vanity Fair.

Hun fortæller, at hun selv igangsatte en undersøgelse af skydevåbnet, da hun så Alec Baldwins påstand i et tv-interview efter ulykken.

- Jeg vidste ikke meget om våben - og slet ikke revolvere fra 1850'erne. Så da jeg først hørte det, tænkte jeg: 'okay, det er sindssygt', siger hun.

Mary Carmack-Altwies understreger, at hun ikke ved, om det er sådan, det skete, men undersøgelserne har vist, at det i hvert fald kan lade sig gøre. FBI er fortsat i gang med at undersøge det våben, kuglen kom fra.

Halyna Hutchins' efterladte giver dog ikke meget for Alec Baldwins forklaring. Det stod for nylig klart, da de valgte at sagsøge skuespilleren.

- Jeg tror, det er klart, hvad der skete. Alec havde pistolen i hånden, han affyrede den - Halyna blev dræbt. Våbnet kan ikke skyde, medmindre aftrækkeren er aktiveret, og hammeren er tilbage, sagde familiens advokat i den forbindelse.

Men den kommentar har advokaten altså ifølge anklageren ikke ret i.