Overrasker alle: Skal være far igen

Skuespilleren Brian Austin Green, 48, der af de fleste er kendt for sin rolle som David Silver i 'Beverly Hills 90210', har svært ved at få armene ned i øjeblikket.

Han skal nemlig være far sammen med sin kæreste, danseren Sharna Burgess, 36.

Det bekræfter parret selv i en række billeder, de har fået taget på en ferie til Hawaii, hvor de lykkeligt viser Sharna Burgess' voksende babybule frem.

Flere medier bringer billederne, heriblandt TMZ, og også Brian Austin Green har delt billederne på sin Instagram-story.

Green og Burgess begyndte at date i 2020, og det er deres første barn sammen.

Parret venter deres første barn sammen. Foto: Rodin Eckenroth/Getty Images

Kemien var der

Tidligere har Burgess fortalt, at de to mødte hinanden på en kaffebar.

- Vi mødtes på en kaffebar, så havde vi to dates og blev låst inde i et hus sammen (i forbindelse med coronalockdown, red.), har Burgess tidligere fortalt i et interview med People.

- Jeg var taknemmelig for det, for det gav os virkelig mulighed for at have vores tid, og det var virkelig fantastisk.

- På vores første date mistede vi virkelig tidsfornemmelsen, og det samme skete den følgende gang. Det var noget helt andet, end hvad jeg tidligere havde oplevet, supplerede Austin Green i interviewet.

Austin Green var tidligere gift med Megan Fox, som han har tre børn med. Foto: Star Max/Ritzau Scanpix

Brian Austin Green har i forvejen tre børn fra sit ægteskab med skuespiller og model Megan Fox. Derudover har han et fjerde barn fra et tidligere forhold.

Austin Green og Megan Fox annoncerede deres skilsmisse tilbage i maj 2020. Siden er Megan Fox blevet forlovet med rapperen Machine Gun Kelly.