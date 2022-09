Overrasker efter 20 år

Det er 20 år siden, at verden fik et unikt indblik i familien Osbourne i realityserien 'The Osbournes'.

Her fulgte seerne livet hos Black Sabbath-ikonet Ozzy Osbourne, hustru Sharon samt børnene Kelly og Jack.

I 2005 - efter fire sæsoner - var det slut, men nu er der godt nyt til fans af serien. Familien Osbourne vender tilbage.

Det bekræfter BBC, der står bag genoplivningen.

'For 20 år siden forlod Osbournes Storbritannien til fordel for et liv i Los Angeles. Nu vender de 'tilbage til rødderne', tilbage til deres families hus, der mere eller mindre står, som de forlod det, lyder det i en udtalelse ifølge Digital Spy.

'I denne nye serie vil BBCs seere kunne følge familien, når de finder tilbage i deres nye liv i Buckinghamshire. Det bliver et sjovt, bevægende og ærligt indblik i deres nye liv - tilbage i Storbritannien.

Ozzy Osbourne vender både tilbage til England og til skærmen. Foto: Ritzau Scanpix

Skide latterligt

Det er ikke mange dage siden, at Ozzy Osbourne kunne annoncere, at familien vender hjem.

Tidligere i år luftede den garvede rockveteran, at han var utilfreds med skattetrykket i Guds eget land, som fik ham til at true med at smutte.

I et nyt interview rettede Black Sabbath-sangeren atter kritik af USA, som han ikke længere gider bo i. Især våbenlovgivningen er han utilfreds med.

- Alt er skide latterligt derovre. Jeg er træt af, at folk bliver slået ihjel hver dag. Gud ved, hvor mange mennesker der er blevet skudt i skoleskyderier. Det er fandeme skørt, sagde Osbourne til The Guardian og fortsatte:

- Og jeg vil ikke dø i Amerika. Jeg ønsker ikke at blive begravet på fucking Forest Lawn-kirkegård. Jeg er engelsk. Jeg vil gerne tilbage. Hvis min kone sagde, at vi var nødt til at flytte til Timbuktu, så gjorde jeg det. Men nej, tiden er inde for mig til at komme hjem.

