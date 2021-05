Overrasker efter dramatisk chok-exit: - De vil have mig tilbage

Det vakte stor opmærksomhed tidligere i år, da Piers Morgan sagde op på morgenprogrammet 'Good Morning Britain', som han havde været på siden 2014. Opsigelsen kom efter et større drama, hvor han udvandrede på live-tv og efterfølgende nægtede at undskylde en række udtalelser om Meghan Markle.

Efter episoden klagede et rekordhøjt antal over tv-værten, og nu kan de muligvis få nye episoder at klage over i fremtiden. Det britiske tv-program er nemlig interesserede i at hente Piers Morgan tilbage.

Det hævder han over for Evening Standard, hvor han fortæller, at han har fået henvendelser fra nogen tæt på programmet, selvom han nægter at afsløre hvem.

- Som amerikanerne siger har de lagt en føler ud. De har lige testet vandet med et par henvendelser efter de tydelige problemer med seertallene, der har været, siger han til mediet.

'Man skal aldrig sige aldrig'

Piers Morgan afviser ikke at vende tilbage til programmet.

- Efter alt det hårde arbejde, vi lavede for at slå BBC's seertal, gør det mig trist at se, at det er forsvundet så hurtigt, siger han og fortsætter med en kryptisk besked om sin egen mulige fremtid på skærmen.

- Det er deres problem, de må løse selv ... men man skal aldrig sige aldrig, tilføjer han.

ITV, der står bag 'Good Morning Britain' er blevet kontaktet af mediet, men de har ikke formået at få en kommentar til Piers Morgans påstand.

