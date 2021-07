Overrasker: Er blevet mor for første gang

Den australske skuespillerinde Amber Heard har overrasket alle sine følgere ved at meddele, at hun er blevet mor for første gang.

Det viser sig dog, at der er en god forklaring på, hvorfor ingen har opdaget før opdateringen, at den 35-årige 'Aquaman'-skuespillerinde ventede på sit første barn.

Amber Heard har nemlig gjort brug af en rugemor, da hun havde fået at vide, at hun ikke selv kunne blive gravid. Det skriver PageSix.

Den lille ny kom til verden 8. april og har fået navnet Oonagh Paige.

På Instagram deler hun et billede af den fine lille pige. Her fortæller hun også om sin situation:

- Jeg har været så spændt på at dele disse nyheder med jer. For fire år siden besluttede jeg mig for, at jeg ville have et barn. Jeg ville gøre det på mine egne vilkår. Jeg sætter nu pris på, hvor vigtigt det er for os kvinder at tænke en af de mest fundamentale dele af vores skæbner på den måde, starter Amber sit opslag.

- Jeg håber, vi kommer til et punkt, hvor det er normalt, at man ikke ønsker en ring for at få en krybbe. En del af mig ønsker at fastholde, at mit privatliv ikke kommer andre ved. Jeg ved dog også, at mit erhverv tvinger mig til at tage kontrol over dette, fortsætter hun og afslutter, at hendes datter er begyndelsen på resten af hendes liv.

Amber Heard danner par med filmfotografen Bianca Butti, som hun har været sammen med siden starten af 2020. Bianca er dog ikke medmor til Ambers lille datter.

Amber Heard og Johnny Depp i 2015, da de dannede par. Foto: GIUSEPPE CACACE/Ritzau Scanpix

Amber Heard har tidligere været gift med skuespiller Johnny Depp fra 2015 til 2017. I en retssag sidste år blev der fundet beviser for, at parret havde et stormfuldt ægteskab med voldshandlinger fra begge og en stærkt alkoholiseret Johnny Depp.

--------- SPLIT ELEMENT ---------