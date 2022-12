Overrasker fans: 'Han er blevet gammel'

Det står endnu hen i det uvisse, om Johnny Depp nogensinde kommer til at vende tilbage til sin ikoniske karakter kaptajn Jack Sparrow i Disney-franchisen 'Pirates of the Carribean'.

Efter års pause fra rollen, og en meget omtalt og udskældt retssag med ekskonen Amber Heard, hoppede den 59-årige skuespiller dog for nylig i kostumet igen.

Denne gang for at glæde 11-årige Kori med en hilsen. Kori er uhelbredeligt syg og står bag YouTube-kanalen Kraken the Box, hvor han har delt videoen fra Jack Sparrow med sine næsten 200.000 følgere.

Kommentarer vælter ind

Kori har gennem sit korte liv været igennem to hjertetransplantationer, men hans krop vil ikke tage imod det nye hjerte, og hans familie er i samråd med lægerne blevet enige om ikke at forsøge igen, skriver BBC.

Og den flotte gestus fra Johnny Depp har da også fået adskillige fans til tasterne.

'Johnny Depp er mere end bare den bedste skuespiller. Han er den bedste mand. Det bedste menneske. Alle bør stræbe efter at være som ham', skriver en bruger eksempelvis.

Flere bemærker dog, at der er løbet en del vand igennem åen, siden Johnny Depp sidst optrådte i kostumet.

'Han er blevet gammel, men han er flink', skriver en for eksempel.

'Der er noget trist over den måde, Johnny Depp har forandret sig på i rollen som Jack Sparrow. I 2003 var han inspirerende, cool og fuld på den helt rigtige måde. Nu er der tale om et foruroligende niveau af påvirkning, og at han bliver ældre hurtigere, end nogen ville have gættet', skriver en anden.

