Overrasker fans med nyt look: Hun ligner ikke sig selv

Nogle mennesker må siges at ældes med ynde.

Det gør sig i hvert fald gældende for den amerikanske 'Real Housewives of Beverly hills'-stjerne Lisa Rinna.

Fredag lagde hun et billede af sig selv på sin Instagram-profil, som overraskede de mange følgere. Hun lignede nemlig den ukronede reality-dronning Kim Kardashian til forveksling.

Efter vildt styrt: - Jeg lå i det værste smertehelvede

Sådan lyder det i hvert fald i kommentarerne til opslaget.

Den 57-årige Lisa Rinna er ikke er bleg for at indrømme, at det ikke kun er naturen, som er skyld i hendes unge look, men at hun får hjælp af læger udefra.

Hendes 2,6 millioner følgere er vilde med det nye look. Om det er kommet for at blive vides dog ikke. På dette billede har hun fået hjælp af en make up-artist og en frisør med en rigtig god paryk.

Se det omtalte billede nedenfor:



Udover de mange rosende kommentarer, så kan de mange følgere ikke lade være med at påpege ligheden mellem den tidligere Horton-sagaen-skuespillerinde og Kim Kardashian:

Er blevet far for tredje gang

En skriver:

'Jeg åbnede det og troede, at det var Kim! Det tog lige et øjeblik'.

En anden følger skriver:

'Du ligner en Kardashian. Jeg blev nødt til at kigge en ekstra gang'.

Sådan fortsætter de mange kommentarer på billedet, ligesom mange også påpeger, at den 57-årige stjerne har fået fyldt lidt i læberne og kindbenene.