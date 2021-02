Overrasker: Forlader USA

Stevie Wonder har besluttet sig for at rykke til Ghana

Den 70-årige sangskriver, producer og sanger Stevie Wonder har besluttet sig for at flytte til Ghana.

Det fortæller han i et interview med Oprah Winfrey.

- Jeg vil se det her land smile igen, og jeg vil se det, før jeg flytter til Ghana, for det har jeg tænkt mig at gøre, siger Stevie Wonder til talkshow-værten Oprah Winfrey.

Det er ikke bare for at flygte fra corona, at den kendte sanger har valgt at flytte tværs over jordkloden, det er i høj grad på grund af den nuværende race-situation i USA, fortæller han.

- Fordi jeg ikke vil se mine børns børns børn være nødt til at sige, 'vær venlig at kunne lide mig', 'vær venlig at respektere mig', 'vær venlig at vide, jeg er vigtig', 'vær venlig at værdsætte mig', forklarer den blinde sanger om grundlaget for at forlade USA.

Ifølge BBC er dette ikke første gang, at Stevie Wonder har overvejet at tage springet og flytte til Afrika. Sidst var det i 1994, hvor han udtalte, at der var en større fællesskabsfølelse i Ghana end i USA.

Stevie Wonder startede karrieren, da han ikke var mere end 12 år gamme. Siden er det blevet til ikke mindre end 23 studiealbums og 22 Grammyer .