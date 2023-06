Overrasker: Har pludselig fået en søn

Sangeren John Legend og modellen Chrissy Teigen overraskede onsdag aften deres fans ved at afsløre, at de har fået endnu et barn - denne gang via rugemor

Modellen Chrissy Teigen har født tre børn selv.

Men nu har hun pludselig afsløret, at hun for ni dage siden fik en søn ved hjælp af en rugemor.

Det skriver hun selv i et opslag på Instagram.

Her skriver hun, at parret først ledte efter to rugemødre, så de kunne få 'tvillinger' ved at få to børn samtidig fra to forskellige rugemødre.

Årsagen til, at parret valgte rugemødre i stedet for at føde selv, er, at de tidligere har mistet en ufødt søn til komplikationer under fødslen. Derfor ville de ikke risikere at skulle gå igennem det igen.

Men under jagten på de to rugemødre nåede Chrissy Teigen frem til, at hun gerne ville prøve at være gravid en gang til, og derfor genstartede de den fertilitetsbehandling, som havde ført til parrets første to børn, Luna og Miles.

Her blev Chrissy Teigen gravid med parrets tredje barn, mens de samtidig fortsatte jagten på en enkelt rugemor, da modellen af en eller anden årsag altid har drømt om præcis fire børn, siden hun selv var barn, fortæller hun.

Derfor fik de datteren Esti via fertilitetsbehandling tilbage i januar, og 19. juni kom deres lille nye søn, Wren, så til verden via rugemor. Fordi rugemoren hed Alexandra, har sønnen desuden fået mellemnavnet Alexander.