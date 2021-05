Overrasker med ærligt foto: Sådan har du aldrig set ham før

Det vælter ind med positive kommentarer, efter Will Smith har delt et billede af sin krop uden filter

'Jeg vil være ærlig over for jer.'

Sådan starter skuespiller Will Smith et opslag på Instagram, hvor han har delt et billede af sig selv iført underbukser og en trøje, der står åben, så man kan se hans mave uredigeret og uden filter.

I opslaget fortsætter han med at fortælle, at coronapandemien ikke ligefrem har gjort noget godt for hans krop.

'Jeg er i den værste form i mit liv,' skriver han videre.

Det ærlige billede har siden vakt stor opsigt og bliver delt vidt og bredt, og i skrivende stund har billedet fået mere end tre millioner likes.

På det nye billede viser Will Smith sin krop frem efter coronapandemien. Foto: Mimmo Carriero/IPA/Shutterstock

Hyldes med kommentarer

I kommentarsporet bliver den 52-årige skuespiller da også hyldet for sin ærlighed og for at vise sig frem uden filter.

'Det her er det mest fantastiske opslag i de sociale mediers historie,' lyder det fra en.

'Tak. Er vi ikke alle det efter denne her pandemi,' skriver en anden efterfulgt af en masse grinende smileys.

'Jeg ligner endelig mit idol. Fantastisk,' skriver en tredje, mens en fjerde tilføjer:

'Jeg elsker det her.'

Flere kommenterer dog også, at Smiths form slet ikke er så skidt endda.

'Din værste form er langt bedre end min bedste form,' lyder det fra en, mens flere opfordrer ham til at nyde 'de ekstra coronakilo' og 'far-kroppen'.