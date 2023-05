Overrasker med gennemsigtig top: Viser bryster på den røde løber

Julia Fox plejer ikke at holde sig tilbage med påklædningen på den røde løber, og det gjorde hun heller ikke, da hun i weekenden gæstede en i anledning af den igangværende filmfestival i Cannes.

Den 33-årige skuespiller og model havde her iklædt sig en hvid kjole med en top, der ikke er til stor hjælp, hvis man ønsker at dække brysterne. Toppen var nemlig komplet gennemsigtig over overlod altså intet til fantasien.

Fox er blandt andet kendt fra filmene 'Uncut Gems' og 'No Sudden Move', ligesom hun sidste år skabte overskrifter i medier verden over, da hun indledte et kort og intenst forhold til Kanye West. Et forhold, hun efterfølgende hævdede var ren proforma.

Tidligere i år skabte Julia Fox også overskrifter, da hun befriede brystvorterne ved Alexander Wangs modeshow ved New York Fashion Week, men denne gang gik hun altså skridtet videre med en decideret gennemsigtig top.

Julia Fox overlod ikke meget til fantasien på den røde løber. Foto: Victor Boyko/Getty Images

Julia Fox har tidligere slået slag i offentligheden for, at man skal elske sin krop, som den er. Det skete blandt andet i februar i et interview med Elle, hvor hun dog samtidig indrømmede, at hun har brugt Botox og fået en fedtsugning - og godt kunne finde på at gøre det igen på et senere tidspunkt.

- Men lige nu hænger det hele lidt mere, og tingene sidder ikke helt, som de plejede at gøre. Men jeg har ikke tænkt mig at gøre noget ved det, sagde hun.

Interviewet kom i kølvandet på en række TikTok-videoer, hvor hun havde talt om at elske sin krop og blandt andet kaldt det på mode at blive ældre.

Og i øjeblikket gør hun i hvert fald sit for at sætte handling bag ordene.

Julia Fox er skuespiller og model. Foto: Victor Boyko/Getty Images

