Overrasker med helt nyt look: Ikke til at kende

Den 19-årige popstjerne Billie Eilish er kendt for sit markante look med sort og grønt hår samt mørkt, baggy tøj.

Men på forsiden af det nyeste nummer af britiske Vogue overrasker hitmageren, der blandt andet er kendt for hittet 'Bad Guy', med et helt nyt look i flot lingeri og med lyst, krøllet hår i vaskeægte Marilyn Monroe-stil.

Netop billederne fra magasinet har fået folk til tasterne på de sociale medier, og på sin Instagram-profil, hvor Billie Eilish har delt en række af billederne, er det væltet ind med millioner af likes på redkordtid. På bare seks minutter fik billedet nemlig en million likes, og det er verdensrekord for, hvor hurtigt et billede har nået en million likes.

I kommentarsporet strømmer det da også ind med positive meldinger i stjernens retning:

'WOWWW! Så smuk', skriver sangerinden Meghan Trainor, mens hun bliver suppleret af sangerinden Ava Max.

'Lækker', lyder det.

Handler om at have det godt

I et stort interview med Vogue i anledning af fotoshootet fortæller den amerikanske popstjerne, hvorfor hun har fået taget billederne, der på mange måder adskiller sig fra den måde, hun plejer at optræde i offentligheden på.

- At vise din krop og din hud - eller ikke at gøre det - burde ikke tage noget respekt fra dig. Det handler alt sammen om, hvad der får dig til at have det godt, siger hun og fortsætter med at fortælle, at man efter hendes mening skal gøre, hvad man vil med sin krop.

- Hvis du vil opereres, så bliv opereret. Hvis du vil have en kjole på, som nogen synes, du er for stor til at have på, så fuck det. Hvis du føler, du ser godt ud, så ser du godt. ´

Her ses Billie Eilish til Brit Awards. Foto: David M. Benett/Getty Images

Egen idé

I interviewet med Vogue fortæller hun ligeledes, at billederne var hendes egen idé.

- Jeg føler mig mere som en kvinde nu på en eller anden måde, lyder det fra Eilish, der på sin Instagram-profil ligeledes fortæller lidt om hele billedserien.

- Jeg elsker de her billeder, og jeg elskede det her shoot. Gør lige, hvad du har lyst til lige, når du har lyst. Fuck alt andet, skriver hun blandt andet.

Billie Eilish er kendt for at gå i stort tøj. Foto: Getty Images/Kevin Mazur

Tidligere har Eilish fortalt ærligt om sin forkærlighed for oversized tøj, og hvorfor hun bevidst ikke valgte at vise sin krop frem som mange andre sangerinder.

- Jeg har aldrig villet have, at verden vidste alt om mig. Det er derfor, jeg går med stort, baggy tøj. Ingen kan have en mening om det, for de har ikke set, hvad der er nedenunder. Ingen kan sige, at jeg er tyndfed, har en flad røv eller en fed røv, for de ved det ikke, har Eilish tidligere sagt i forbindelse med en reklame for Calvin Klein.

Den idé har verdensstjernen altså nu valgt at gøre op med.