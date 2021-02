Overrasker med helt nyt udseende

Verdensstjernen Shakira, 44, overraskede fredag sine følgere på Instagram med et helt nyt look.

I et opslag med teksten 'Voila' har hun delt et billede, der viser, at hendes lyse lokker nu er farvet helt postkasserøde.

Hun har desuden delt en video med teksten 'Overraskelse', hvor hun viser, hvordan hun styler håret, mens hendes nyeste udgivelse 'Girl Like Me' spiller i baggrunden.

Og forvandlingen vækker begejstring i den colombianske 'Hips Don't Lie'-sangers kommentarspor.

Kan du se hvem hun ligner?

'Perfekt! Jeg elsker dit udseende', skriver en følger.

'90'erne-Shak er tilbage', skriver en anden, mens en tredje kommenterer:

'Du ser kun halvt så gammel ud, som du er! Smuk!'.

Der er da heller ikke noget at sige til, at den markante hårfarve vækker nostalgiske følelser hos Shakiras fans.

Fans elsker det: Ses igen efter 20 år

Hun har nemlig tidligere kastet sig ud i lignende looks.

Sådan så Shakira ud i 2002 på coveret til 'Grande Exitos'. Foto: Sony

Tilbage i 2002, da hendes karriere for alvor tog fart efter udgivelsen af kæmpehittet 'Whenever, Wherever', var den rødhårede Shakira at finde på coveret til albummet 'Grandes Exitos'.

I 1999 optrådte hun desuden i programmet 'MTV Unplugged' med samme hårfarve.

Afsløret! Her er de kendte uden masker og make up