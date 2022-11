Overrasker med vanvittig donation

Publikum i Winter Garden Theatre brød ud i en blanding af jubel og forbløffelse, da der i weekenden blev afholdt en auktion efter forestillingen 'The Music Man', der har den australske Hollywood-kanon Hugh Jackman i hovedrollen.

Efter fremkaldelsen blev hans hat fra forestillingen udbudt på auktion, og prisen var nået op omkring 19.000 dollars (cirka 135.000 kroner), da en kvindestemme skar igennem fra publikumsrækkerne.

- 100.000 dollars, lød det. Og hurtigt gik det op for folk, at det var ingen ringere end selveste skuespillerlegenden Nicole Kidman, der trådte frem og gik op på scenen for at hente hatten, hun lige havde købt for, hvad der svarer til mere end 700.000 danske kroner.

Pengene kommer til at gå den velgørende organisation Broadway Cares/Equity Fights AIDS, der indsamler midler til AIDS-relaterede formål.

Se videoen i opslaget her. Artiklen fortsætter under opslaget ...

Hyldet fra scenen

'Big Little Lies'-stjernen udtrykte fra scenen stor sympati med organisationens arbejde, som hun netop havde doneret sine penge til.

- Jeg elsker Broadway, jeg elsker det, de laver - Broadway Cares, men jeg vil også sige, at showet er ekstraordinært, sagde hun, før hun fik overrakt sin nye, dyre hovedbeklædning.

Jackman tog derefter mikrofonen for at hylde Kidman på scenen, da hun vendte tilbage til sin plads. De to australske skuespillere spillede sammen i 2008-filmen 'Australia'.

- Jeg har kendt Nic i næsten 30 år. Vi har også arbejdet sammen, jeg kan godt fortælle jer, at det her kommer ikke som en overraskelse for mig. Hun er en af ​​de mest generøse personer, jeg kender.