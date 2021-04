Overrasker: Sådan har du aldrig set ham før

Popstjernen Harry Styles, som er kendt fra bandet One Direction, har fået sine mange fans til at måbe, efter flere billeder, hvor han poserer i havfrue-kostume, er dukket op på sociale medier.

Billederne viser Harry Styles forklædt i en muslingebh, rød paryk og havfurehale, mens han nipper til champagne og ryger en cigaret.

Det har fået flere fans til at joke med, om han skal spille den kendte Disney-karakter Ariel. Disney er i gang med at genindspille hele rækken af de klassiske tegnefilm i live action-udgaver, og i den forbindelse er de også ved at filme 'Den Lille Havfrue', som havfruen Ariel er kendt fra.

'Harry Styles kunne have spillet hele castet i 'Den lille havfrue' helt selv', skriver en Twitter-bruger.

'Ariel fra 'Den lille havfrue' blev her til morgen spottet grædende på bunden af havet. Ifølge kilder er hun ked af det, fordi Harry Styles har gjort en ende på hendes karriere', skriver en anden.

Filmen 'Den Lille Havfrue' er da heller ikke ukendt for Harry Styles, som fik tilbudt rollen som den smukke prins Eric, der blev forelsket i havfruen Ariel, tilbage i 2019.

Han måtte dog takke nej til rollen grundet planlægningsmæssige udfordringer.

De friske billeder stammer ifølge flere medier fra et photoshoot, der skulle annoncere Harry Styles værtsrolle i 'Saturday Night Live' i 2019. Men billederne blev aldrig brugt.