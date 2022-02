Overrasker: Skal være far igen

Den Oscar-vindende filminstruktør Quentin Tarantino og hans hustru Daniella Pick kunne onsdag overbringe den glædelige nyhed, at parret nu venter deres andet barn.

Det bekræfter en talsperson for parret over for mediet E! News.

Parret har været gift siden 2018, og sammen har de i forvejen en lille søn, Leo, som fylder to år i slutningen af denne måned.

Quentin Tarantino og Daniella Pick har været mand og kone siden 2018. Foto: Gregorio Borgia/Ritzau Scanpix

Selvom sønnens navn kunne give anledning til at mistænke, at han er opkaldt efter den eftertragtede skuespiller Leonardo DiCaprio, som har haft flere store roller i Quentin Tarantinos film, har instruktøren gjort klart for offentligheden, at dette ikke er tilfældet.

'Vi var tæt på slet ikke at navngive ham Leo, fordi folk ville tro, at jeg havde opkaldt ham efter Leonardo DiCaprio', fortalte Hollywood-instruktøren til Jimmy Kimmel Live! forrige sommer.

Han forklarede også, at sønnen har fået sit navn efter Daniella Picks bedstefar, og at navnet var passende, fordi sønnen i deres hjerter var deres lille løve.

Parret har ikke løftet sløret for, hvornår det kommende barn melder sin ankomst, eller om det bliver en pige eller en dreng.