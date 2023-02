Overrasker: Topper vild liste

Det er en lukrativ forretning at være god til at skrive sange.

Det kan Phil Collins og resten af medlemmerne i Genesis skrive under på.

For Collins er manden bag utallige hits - samt det måske mest berømte tromme-fill nogensinde - og det lønnede sig i 2022, hvor bandet solgte rettighederne til deres samlede bagkatalog til pladeselskabet Concord Music

Og det lykkedes musikerne at sælge rettighederne til deres musik for intet mindre end 300 millioner dollars, hvilket svarer til lige under 2,3 milliarder danske kroner.

Derfor lander de også øverst på Forbes' liste over personer i underholdningsbranchen, der har tjent allermest i 2022.

Medier anslår, at salget har resulteret i 230 millioner dollars på kistebunden, hvilket altså sikrer dem en førsteplads på listen.

Nummer to på Forbes' liste over de mest indbringende stjerner er Sting, og han er også på listen, fordi han har solgt ud af sit bagkatalog til Universal Music. Forbes anslår på den baggrund, at han har tjent 210 millioner dollars.

Eneste kvinde på listen er i øvrigt Taylor Swift, der lander som nummer ni med 92 millioner dollars.

Du kan se hele listen her:

1. Genesis: 230 millioner dollars

2. Sting: 210 millioner dollars

3. Tyler Perry: 175 millioner dollars

4. Trey Parker & Matt Stone: 160 millioner dollars

5. James L. Brooks & Matt Groening: 105 millioner dollars

6. Brad Pitt: 100 millioner dollars

7. Rolling Stones: 98 millioner dollars

8. James Cameron: 95 millioner dollars

9. Taylor Swift: 92 millioner dollars

10. Bad Bunny: 88 millioner dollars

