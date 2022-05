Overrasker: Viser bryster på rød løber

Hitmageren Doja Cat har efterhånden slået fast, at hun ikke blot formår at tiltrække sig opmærksomhed for sange som 'Say So' og 'Kiss Me More'.

Det er nemlig ved at være mere reglen end undtagelsen, at den amerikanske sanger dukker op på den røde løber iført ganske opsigtsvækkende tøj, og natten til mandag dansk tid gjorde hun det igen.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Se Doja Cat modtage en af fire priser her.

Her var 26-årige Doja Cat, der har det borgerlige navn Amala Ratna Zandile Dlamini, gæst ved Billboard Music Awards og til lejligheden havde hun valgt en ganske afslørende kjole.

Kjolen, hvor det meste af sangerens barm er blottet med undtagelse af et stykke gennemsigtigt tyl og et par gyldne plader, der dækker brystvorterne, er fra det eksklusive parisiske modehus Schiaparelli.

Doja Cat efterlod ikke meget til fantasien i den sorte kjole. Foto: Maria Alejandra Cardona/Ritzau Scanpix

Til det amerikanske medie E!News lod Doja Cat forstå, at hun med sit outfit ønsker at fremhæve netop sine brystvorter samt sine ører og tæer.

Derudover lod hun en kæk bemærkning falde om sine bryster:

- Man kan sagtens have dem fremme, og det er ikke en forbrydelse.

Doja Cat var nomineret til hele 14 priser ved Billboard Music Awards, og hun løb med sejren i de fire kategorier: bedste kvindelige artist i genren rytme og blues, bedste virale sang, bedste album i genren rytme og blues og bedste R&B-artist.

Showets helt store vinder blev dog den blot 19-årige Olivia Rodrigo, der løb med hele syv statuetter.