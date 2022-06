Overrasket skuespiller: Troede hun var queer

Skuespiller Maisie Williams blev overrasket, da hendes Game of Thrones-karakter skulle have sex med en mandlig karakter i sidste sæson af hitserien

Game of Thrones-skuespilleren Maisie Williams blev noget overrasket, da hun i manuskriptet til succes-seriens sidste sæson stødte på en sexscene mellem sin egen karakter Arya Stark og den mandlige karakter Gendry.

Hun troede nemlig, at hendes karakter var queer.

Det skriver Soundvenue, der henviser til et interview, som Arya Stark har medvirket i til Teen Vogue.

En overraskelse

'Første gang, jeg var overrasket over Arya, var nok i sidste sæson, hvor hun smider tøjet og dyrker sex med Gendry. Jeg troede, at Arya var queer, du ved? Så... Ja, det var en overraskelse', sagde hun ifølge Soundvenue.

Ifølge LGBT+ Danmark er ordet queer i amerikansk kontekst er en fællesbetegnelse for seksuelle minoriteter og kønsminoriteter, der ikke er heteroseksuelle eller ciskønnede.

Skuespilleren troede i første omgang, at det var en joke, første gang hun læste scenen igennem. Men da hun så nåede til gennemlæsningen af scenen med sine medskuespillere, indså hun, at det ikke var for sjov.

Maisie Williams til sæsonpremiere på sæson otte af Game of Thrones. Foto: Joel C. Ryan/Ritzau Scanpix

Vokset op i serien

'Jeg skal i fitnesscenteret', var den første tanke, der ramte hende, da hun fandt ud af, at hendes karakter for første gang skulle dyrke sex i serien. Det har hun fortalt i et interview med Entertainment Weekly tilbage i 2019.

Game of Thrones er blandt andet kendt for at være en serie med mange sexscener, og mange af skuespillerne optræder nøgne i scenerne. Derfor var den nu 25-årige skuespiller i tvivl om, hvorvidt hun også skulle være nøgen foran kameraet.

Hun fik dog lov til selv at bestemme, hvor meget eller hvor lidt tøj, hun skulle have på. Det skyldtes blandt andet, at skuespilleren allerede kom med i Game of Thrones, da hun var 12 og derfor er 'vokset op' med serien. Til mediet fortalte hun, at alle på filmsettet havde været meget respektfulde, og at det i sidste ende var en god oplevelse.