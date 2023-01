Overtroisk stjerne: Bliver forfulgt af særlig sang

Kæmpehittet 'Running Up That Hill' følger hendes rolle, Max, i 'Stranger Things', men nu er den også begyndt at (for)følge Sadie Sink i det virkelige liv - i bogstaveligste forstand

Kate Bush-firserhittet 'Running Up That Hill' fik et kæmpe comeback både på hitliister og i folks bevidsthed, efter det optrådte i seneste sæson af superserien 'Stranger Things'.

Nummeret høres i det første afsnit på Max Mayfields (Sadie Sink) walkman, og fortsætter med at være en vigtig sang for karakteren i de efterfølgende afsnit.

Blandt andet slipper hun fri af ondskabsfulde Vecnas kløer ved hjælp af det iørefaldende nummer - og med assistance fra vennerne.

Men ligesom hittet på en eller anden måde blevet synonym med figuren Max, så deler skuespillerinden bag Max, Sadie Sink, og sangen også en slags skæbnefællesskab med hinanden i det virkelige liv.

Som en slags forbandelse på den positive måde er det i hvert fald som om, nummeret forfølger hende, og at hun ikke kan slippe fri fra dets kløer, fortæller hun.

Sadie Sink oplever således, at 'Running Up That Hill' følger med hende rundt, hvor end hun færdes, og at hun støder på nummeret i alle mulige situationer, der - hvis man er lidt overtroisk - næppe sker tilfældigt.

Den kommende 'Stranger Things' sæson 5 bliver den sidste. Her er det dog fra sæson 4. Fans kan også snart se frem til at se Sink (th.) i den kommende film 'Berlin Nobody', ligesom hun er på det hvide lærred sammen med Brendan Fraser i den imødesete 'The Whale', der har dansk premiere i marts. Foto: Ritzau Scanpix

'Running Up That Hill' følger figuren Max i 'Stranger Things', som her i en scene, hvor hun hører den på walkman, men den er også begyndt at gøre det i det virkelige liv. Foto: Netflix

Sadie Sink talte for nylig om fænomenet i en snak med Jimmy Fallon i 'The Tonight Show', skriver The Digital Fix.

- Senest var jeg i Berlin på en meget lille café. Det var bare mig og min ven – vi var de eneste gæster på stedet, husker Sink, som fortsætter:

- Og så begynder sangen selvfølgelig at spille, og alle medarbejdere i restauranten er ligesom: 'Åh, hvad gør hun mon nu?', fortæller Sink og laver et stirrende blik, mens hun tilter hovedet, som man kender det fra serien.

- Det var mit cue til at smutte fra stedet, lød det fra den populære skuespillerinde med et grin.