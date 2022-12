Overtroisk stjerneinstruktør: - Det er noget jeg frygter

Filmen spredte skræk og rædsel, da den havde premiere i 1975, og i dag regnes den for at være både en klassiker og et mesterværk.

Men lige så stor en fanskare, 'Jaws' - eller på dansk 'Dødens gab' - har verden over, lige så stor skade har den gjort på hajer - både deres bestand og deres ry - i den virkelige verden.

Nu fortæller manden bag filmen, mesterinstruktør Steven Spielberg, 75, at han inderligt fortryder, at filmen fik så stor betydning for folks negative opfattelse af hajer.

- Den dag i dag fortryder jeg virkelig decimeringen af hajbestanden i verden på grund af bogen og senere filmen. Det fortryder jeg virkelig meget.

Sådan siger Spielberg i et nyt interview med BBC's program Desert Island Discs, skriver Sky News.

Steven Spielberg har utallige storfilm bag sig, men 'Jaws' står stadig tilbage som en af de allerbedste. Foto: Ritzau Scanpix

Det har tidligere været dokumenteret, at filmen uforvarende dæmoniserede hajer på en måde, der fik folk til at være bange for selv mindre - og for mennesker ufarlige - hajer, ligesom 'Jaws' betød, at begrebet sportsfiskeri blandt andet efter hajer fik en kraftig opblomstring.

Er blevet klogere

Også forfatteren bog bestseller-bogen 'Jaws', Peter Benchley, har fortrudt.

- Jeg ved i dag - og det vidste jeg ikke, da jeg skrev bogen - at der ikke findes onde hajer, der udvikler en smag for menneskekød, udtalte han i år 2000.

I 'Jaws: The Revenge' fra 1987, som Spielberg ikke havde noget at gøre med, skete det, som han i dag frygter. Dødshajen ville have hævn, og kunne på en snedig måde følge hovedpersonerne til Bahamas, hvor den søgte hævn mod Brody-familien for at have sllået dens artsfæller ihjel i de første tre film. Billedet er dog fra 'Jaws'. Foto: Ritzau Scanpix

Frygter hævnen

Og så er Spielberg også overtroisk.

- Det er noget, jeg stadig frygter. Ikke at blive ædt af en haj, men at hajer på en eller anden måde er sure på mig på grund af gale sportsfiskeres fodringsvanvid, der skete efter 1975, siger Spielberg til BBC.

Den mekaniske haj, man konstruerede til til filmen, var imponerende i 1975, da 'Jaws' havde premiere. Den virkede så ægte, at filmen fik folk til at frygte hajer mere, end de gjorde i forvejen. Foto: Ritzau Scanpix