Overvejer at droppe musikken

Selena Gomez overvejer at lægge musikken på hylden

Selena Gomez har de seneste mange år hittet verden rundt, men nu fortæller popstjernen, at hun ikke er sikker på, at hun har en fremtid i musikkens verden.

I et interview med Vogue fortæller Selena Gomez, at modtagelsen på hendes musik har fået hende til at tvivle på sangkarrieren.

- Det er svært at blive ved med at lave musik, når folk ikke tager dig seriøst. Jeg har haft flere gang i mit liv, hvor jeg har tænkt, 'hvorfor bliver jeg ved med at gøre det her,' fortæller sangeren til Vogue.

Selena Gomez har udgivet tre albums. Singlen 'Lose You to Love Me' fra det seneste album lå oppe i toppen af hitlisterne både herhjemme og i udlandet. Det er også en sang, Selena Gomez selv er stolt af.

- Den, føler jeg, er den bedste sang, jeg nogensinde har udgivet, men det var stadig for nogle folk ikke nok. Jeg tror, der er mange derude, der nyder min musik, det er jeg taknemmelig for, og det er derfor, jeg bliver ved, siger Selena Gomez.

Verdensstjernens overvejelser kan betyde, at Selena Gomez' næste album kan blive det sidste.

- Jeg vil give det et sidste skud, før jeg måske trækker mig fra musikken,' siger Selena Gomez ifølge Vogue, hvor hun også fortæller, at hun i stedet vil give skuespilkarrieren et ordentligt forsøg.