Påstået elskerinde står frem: - Ubegrundet løgn

Har han virkelig været hende utro?

Det seneste døgn har rygterne om højgravide Rihanna og hendes kæreste, A$AP Rocky, svirret. Historien om, at han skulle have været sangerinden utro, har buldret derud af for fuld skrue.

Arnestedet for hele miseren er ifølge den amerikanske udgave af The Sun Twitter, hvor influenceren Louis Pisano skrev, at 34-årige Rihanna havde gjort det forbi med den et år yngre A$AP Rocky, fordi rapperen havde være hende utro med skodesigneren Amina Muaddi.

Det vordende forældrepar har ikke selv kommenteret sladderen om deres forhold, men folk, som de amerikanske medier kalder for 'personer tæt på parret', har afvist det som 100 procent nonsens.

Fortjener ingen reaktion

Nu blander den påståede elskerinde sig i sagen.

I en story på Instagram afviser hun alt og kalder sladderen for 'ubegrundet løgn'.

'Jeg har altid troet, at en ubegrundet løgn, der spredes på sociale medier, ikke fortjener nogen reaktion eller afklaring, især en der er så modbydelig' skriver hun blandt andet.

'Jeg gik oprindeligt ud fra, at denne falske sladder - opdigtet med ondsindede hensigter - ikke ville blive taget seriøst. Men i de seneste 24 timer er jeg blevet mindet om, at vi lever i et samfund, der er så hurtigt til at tale om emner uanset faktuelt grundlag, og at intet er ulovligt, skriver Amina Muaddi.

Rammer andre

Hun skriver videre, at netop denne tid, hvor Rihannas mave er kæmpestor, burde være den smukkeste i de kommende forældres liv.

36-årige Mauddi understreger desuden, at hun normalt aldrig kommenterer rygter og sladder, men at hun følte, at hun blev nødt til det nu, 'da dette ikke kun er rettet mod mig, men det er relateret til mennesker, jeg har en stor respekt og hengivenhed for', som hun udtrykker det.

Hun slutter sit opslag med at ønske alle en god påskeweekend.