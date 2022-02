Påvirket af mor-krop: - Jeg mistede kontrollen

Det var hårdt mentalt for Katharine McPhee at blive mor og se kroppen ændre sig

37-årige Katharine McPhee blev i februar 2021 mor for første gang, da hun fødte sønnen Rennie, som hun har med sin 35 år ældre mand, David Foster.

Den første tid som forældre er gået godt, fortæller sangerinden i et Instagram-interview med Katherine Schwarzenegger Pratt, men alt har alligevel ikke været helt nemt. Det skriver People.

McPhee, der tidligere har været ærlig omkring, at hun har været ramt af en spiseforstyrrelse, fortæller nemlig, at hun har haft svært ved at se sin krop ændre sig under graviditeten og efter fødslen - også selvom hun godt vidste, at det ville komme til at ske.

- Jeg mistede kontrollen, og jeg var på vej tilbage til den gamle version af mig selv, hvilket gjorde mig ked af det, for jeg ville jo bare nyde min baby, siger McPhee om graviditeten, hvor hun kunne mærke, at hun var bange for at tage for meget på.

Hun fortæller, at hun ringede til sin gamle psykiater, som hun fik hjælp af, du hun i 20'erne led af spiseforstyrrelsen. Her fik hun at vide, at det var helt normalt at føle, som hun gjorde.

- Jeg var i stand til at overvinde den spiseforstyrrede adfærd ved ikke at lade det styre mig og i stedet lade min krop fortælle mig, hvad den havde brug for, siger hun blandt andet.

