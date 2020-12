Pamelas sex-tape: Nu som tv-serie

Den store amerikanske streaming-tjeneste Hulu er netop nu ifølge det seriøse filmmagasin Deadline i gang med forberedelserne til en tv-serie, der garanteret vil skabe opmærksomhed.

Tv-serien vil nemlig sætte fokus på det turbulente forhold mellem 'Baywatch'-skuespillerinden Pamela Anderson og Mötley Crue-trommeslageren Tommy Lee.

Kendis-parret chokerede hele verden, da en sex-video - filmet under deres bryllupsrejse - blev stjålet og efterfølgende offentliggjort af tyven.

Det skriver det amerikanske medie Deadline.

Tommy og Pam blev gift kun 96 timer, efter at de havde mødt hinanden første gang. Foto: Reuters.

Ifølge Deadlines kilder skal den 31-årige britiske skuespillerinde Lily James spille rollen som Pamela Anderson, mens den 38-årige rumænsk/amerikanske skuespiller Sebastian Stan skal spille rollen som Tommy Lee i tv-serien, der ind til videre har fået arbejdstitlen 'Pam & Tommy'.

Lily James er tidligere kendt for film som 'Mamma Mia - Here we go again' og filmen 'Cinderella'. Hun skal selvfølgelig i den kommende tv-serie have langt lyst hår ligesom Pamela Anderson.

Den 31-årige Lily James skal spille rollen som Pamela Anderson. Foto: AP

Deadline skriver også, at den amerikanske skuespiller Seth Rogen skal spille rollen som manden, der stjal den meget omtalte sex-video. Tv-serien, der skal optages i foråret 2021, skal i øvrigt instrueres af Craig Gillespie, mens manuskriptet skal skrives af Rob Siegel.

Skandalen omkring den stjålne sex-video, der blev lækket til offentligheden, er central i den nye tv-serie, der dog også generelt sættet fokus på det turbulente forhold mellem Pamela og Tommy, der mødte hinanden tilbage i 1995.

Parret blev gift kun 96 timer efter deres første møde. Og så tog de efterfølgende på verdens måske mest omtalte bryllupsrejse.