Panikanfald under show: 'Det var skræmmende'

Det gik ikke helt som forventet, da Grimes var med til at støtte sin kæreste, Elon Musk, der havde en rolle ved sidste 'Saturday Night Live'.

Her fik musikeren et panikanfald, som hun nu fortæller om på Instagram.

Det gør hun med billeder sammen med Miley Cyrus, der var det musikalske indslag ved sidste afsnit.

'Jeg glemte at vise de her billeder, fordi jeg fik et panikanfald, og det fik mig indlagt. Det var ret skræmmende, og jeg tror, det er et godt tidspunkt at starte i terapi', skriver den 33-årige.

Grimes var med i en enkelt sketch i showet, hvor hun optrådte som 'Princess Peach' fra Super Mario.

Elon Musk var showets vært og fik utrolig meget ros fra sin kæreste, som han har et barn med.

'Jeg er så taknemmelig for at holdet lod mig være med på scenen. Jeg er så stolt af min smukke E, han gjorde det helt fantastisk', skriver hun.

Parret stod første gang frem offentligt ved Met Gala i 2018.

De fik sønnen X AE A-Xii i 2020.

Det noget specielle navn blev også nævnt ved showet.

- Det udtales, som når en kat løber over et tastatur, lød det.