Paris Hilton skal giftes: Forlovet for fjerde gang

Paris Hilton er blevet forlovet. Igen.

Hendes kæreste gennem lidt mere end et år, Carter Reum, har været på knæ for hende. Det fortæller hun selv i et opslag på Instagram.

'Når du møder din sjæleven, så ved du det ikke bare ... du føler det. Min kærlighed og jeg har været sammen siden vores første date, og i anledning af min fødselsdag arrangerede han en speciel tur til et tropisk paradis,' skriver Paris Hilton, der i dag fylder 40 år.

Hun fortæller videre, at parret var på vej hen for at spise aftensmad, da han pludselig førte hende til en lille hytte, der var dækket med blomster. Her gik han på knæ.

'Jeg sagde ja, ja til os for evigt. Der er ingen, jeg hellere vil tilbringe evigheden med,' skriver hun videre i opslaget.

Fjerde forlovelse

Tiden vil vise, om brylluppet rent faktisk når at blive til noget.

Paris Hilton har ikke tidligere været gift, men det er ikke første gang, hun bliver forlovet. Faktisk er det fjerde gang, hun har sagt ja til en mand, der frier til hende.

Første gang var i 2002, da Jason Shaw friede til hende. Året efter gik de dog fra hinanden.

I starten af 2005 blev hun igen forlovet. Denne gang var det græske Paris Latsis, der fik hende til at sige ja, men heller ikke han nåede at få papir på forholdet. I november samme år sluttede forholdet nemlig.

Herefter fulgte en række forhold, men det var først i 2018, at hun igen blev forlovet. Denne gang var det skuespillere Chris Zylka, som gik på knæ og fik sit ja, men forlovelsen holdt ikke året ud.

Paris Hiltons tredje forlovelsesring kostede den nette sum af to millioner dollars.

I november samme år gik forholdet i stykker, og Paris Hilton var igen tilbage på singlemarkedet.

I starten af 2020 var det så den jævnaldrende entreprenør Carter Reum, som vandt hendes hjerte, og efter lidt mere end et års forhold kan de nu også kalde sig forlovede.

Måske fjerde gang er lykkens gang for Paris Hilton.