Pat Robertson er død

Tv-prædikanten Pat Robertson har afholdt sin sidste gudstjeneste.

Det skriver en rækker medier, heriblandt The Guardian, som kan rapportere, at den 93-årige tv-vært og tidligere republikanske politiker med det borgerlige navn Marion Gordon Robertson er gået bort.

Der blev ikke angivet nogen dødsårsag, da Christian Broadcasting Network annoncerede hans død torsdag.

Vært i 50 år

I mere end et halvt århundrede var Robertson en kendt skikkelse i USA, hvor han i særdeleshed var kendt for sit program '700 Club', som han beværtede i mere end 50 år.

Undervejs havde han besøg af prominente navne som Jimmy Carter, Ronald Reagan og Donald Trump.

Annonce:

Under primærvalgene i 1988 gik han også selv ind i politik. Han stillede op mod George H.W. Bush og Bob Dole i kampen om at blive republikanernes præsidentkandidat. En kamp, han tabte til George H.W. Bush, der også endte med at tage turen ind i Det Hvide Hus som præsident.

I sin lange karriere som tv-prædikant mødte Pat Robertson dog også kritik for sine ikke altid lige populære holdninger.

I en udsendelse i 2010 kom Pat Robertson med en forklaring om, hvorfor Haiti er forbandet, og hvorfor det katastrofale jordskælv, som samme år ramte ø-staten og kostede tusinder og atter tusinder livet, efter hans opfattelse kunne være forårsaget af en pagt, som haitianerne havde indgået med Djævlen.

Annonce:

'Gør alvor af det'

I 2005 skabte han også furore med en opfordring til, at USA gjorde kort proces med Venezuelas præsident, Hugo Chavez, og simpelthen bare myrdede ham.



I sit show sagde Robertson, at Chavez fra sit olierige Venezuela vil kunne skade USA så meget, at det vil være meget billigere for USA at være konsekvente:



- Hvis han tror, at vi forsøger at myrde ham, så mener jeg, at vi skulle gøre alvor af det og få det gjort. Det er meget billigere end at starte en krig.

Pat Robertsons kone, Dede, døde sidste år, og parret efterlader sig fire børn, 14 børnebørn og 24 oldebørn.