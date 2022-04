Patrick Demarchelier er død i en alder af 78 år.

Dødsfaldet blev meldt ud på hans officielle Instagram-profil torsdag, som er samme dag, han afgik ved døden.

Den franske fotograf har taget billeder af stort set alle de største modeller i nyere tid, og hans arbejde har ifølge New York Times været med til at definere modefotografi i slutningen af det 20. og begyndelsen af det 21. århundrede.

Ud over sit arbejde med modefotografi var han nær ven af afdøde prinsesse Diana, for hvem han også tog officielle royale portrætter. Han var den første ikke-britiske fotograf, der blev officiel fotograf for det britiske kongehus.

Han arbejdede i mange år med store modemagasiner som Vogue og Harper’s Bazaar.

Hyldes af dansker

Flere store internationale modeller har sendt en hyldest til Patrick Demarchelier på Instagram i løbet af dagen, og blandt dem er en dansker.

Den tidligere danske supermodel Helena Christensen er en af dem, der har sendt en hilsen. Det gør hun i et opslag på Instagram, hvor hun deler billeder af sig selv, som er taget af den franske fotograf.

'Så mange magiske minder og historier, som blev skabt i så mange magiske steder overalt i verden. Hvordan vi grinte... Jeg vil savne dig og altid huske, hvor utroligt støttende du var overfor mit eget fotografi', skriver hun i opslaget.

Ud over danskeren har Patrick Demarchelier taget billeder af en lang række kendte mennesker som Madonna, Beyonce, Claudia Schiffer, Gisele Bündchen, Cindy Crawford og mange, mange flere.