Pinlig bommert i tv-program

Den 34-årige fitness-guru Joe Wicks indrømmer, at han mandag ved et uheld kom til at slå en langvarig gigantisk prut i forbindelse med sit første fitness-show i 2021 på YouTube, 'PE with Joe'.

Det skriver flere medier - heriblandt BBC.

Joe Wicks, der også bliver kaldt 'The Body Coach', overraskede sine mange fans lige før klokken 09:00 mandag morgen, da de pludselig hørte en meget stor lyd.

Fitness-guruen Joe Wicks er her i gang med sit træningsprogram. Foto: Shutterstock.

Den 34-årige fitness-guru har i sin ven Mark Wrights radioprogram fortalt om den pinlige episode, der gjorde ham ganske rød i hovedet.

- Jeg trykkede på live-knappen til mit YouTube-program, og 20 sekunder før jeg begyndte at tale, skete det. Jeg slap den her gigantiske måske længste prut, jeg nogensinde har lavet i mit liv, fortæller Joe Wicks og tilføjer, at programmet normalt først begynder at streame live 20 sekunder efter tryk på knappen. Denne gang startede programmet dog med det samme og afslørede den gigantiske prut.

Joe Wicks opdagede først sin prut-skandale dagen efter, da han så den omtalt i den britiske avis Daily Mail, der blandt andet skrev:

'Slog 'The Body Coach' virkelig en gigantisk prut lige før starten på træningsprogrammet 'PE with Joe'?

Joe kan godt nu se det sjove ved hele historien. Han har dog sørget for at få redigeret den gigantisk prut ud af YouTube-programmet.

