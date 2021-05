Pinlig brøler: Filmede sig letpåklædt - og sendte til 16-årig dreng

Drew Barrymore er en dem, der ville ønske, man kunne trække ting tilbage, efter man har sendt dem.

Det står klart efter det seneste afsnit af 'The Drew Barrymore Show', hvor den 46-årige skuespiller deler en noget akavet oplevelse.

Hun er gode veninder med kollegaen Cameron Diaz. De to skifter tit tøj foran hinanden, og de sender åbenbart også videoer til hinanden, mens de skifter tøj. Men det er ikke altid gået efter planen.

- Min bedste veninde er Cameron Diaz, og jeg sendte hende en video af mig, der tog tøj på. Men jeg sendte den - viste det sig - til en 16-årig dreng, der hedder Matthew, fortæller Drew Barrymore om den pinlige brøler, der dog let kunne være endte meget værre.

Drew Barrymore og Cameron Diaz er bedste veninder. Her ses de to 'Charlie's Angels'-stjerner sammen i 2003. Foto: Fred Prouser/Ritzau Scanpix

En sød, ung gentleman

Drengen lovede hende nemlig, at han ikke ville lække videoen på internettet - selvom han dog valgte at beholde den. Men det virker også til at være okay for skuespilleren.

- Heldigvis er Matthew sådan en sød, ung gentleman, der ikke har sendt den ud i verden, lød det fra en taknemmelig Drew Barrymore.

I løbet af afsnittet fik Drew Barrymore også fortalt gæsterne, at hun engang hævnede sig på en ekskæreste ved at rense toilettet med hans tandbørste - inden hun satte den tilbage i glasset uden at fortælle ham det.

Hun forsikrede gæsterne om, at han fortjente det, men hun nævnte ikke mandens navn - så mon ikke hendes ekskærester sidder med en lidt grim smag i munden nu.

