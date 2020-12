Pinlig oplevelse på date

Will Smiths 20-årige datter Willow fortæller om en pinlig date

Den verdensberømte Hollywood-skuespiller Will Smiths 20-årige datter, Willow Smith, afslører nu i hendes mors talkshow 'Red Table Talk', at hun på et tidspunkt var på en date, der udviklede sig ganske pinligt.

Den 20-årige sangerinde kom nemlig pludselig til at slå en stor prut.

Det afslører det amerikanske medie People, der også har fået adgang til et eksklusivt video-klip af Willows pinlige historie.

Willow Smith fortæller faktisk sin mor, Jada Pinkett Smith, historien, mens hendes bedstemor, Adrienne Banfield-Norris også er til stede.

20-årige Willow Smith var på date med en ung mand, da det forfærdelige pludselig skete. Foto: AP.

Willow Smith fortæller følgende historie med et glimt i øjet:

'Jeg havde mødt den her fyr før. Vi var på date og havde det rigtig godt sammen. På et tidspunkt fik han mig til at grine meget voldsomt. Og så skete det, forklarer Willow Smith og tilføjer:

'Han kiggede bare på mig, og i det øjeblik vidste vi begge, hvad der var sket. Og så begyndte vi at grine endnu mere vildt, fortæller Willow om den ufrivillige prut, hun pludselig slap midt under daten.

Willow forklarer i øvrigt, at hun senere gik på date med den samme fyr igen:

'En lille prut var ikke nok til at ødelægge vores forhold', siger Willow, mens hendes mor og bedstemor skriger af grin. Willow ønsker dog ikke at oplyse navnet på den uheldige fyr.