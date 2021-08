Pinlig supermodel: Viser numse i tv-program

Heidi Klum kom til at vise lidt for meget af sig selv, end hvad hun ellers havde planlagt

Den verdenskendte tyske model Heidi Klum er ekspert i røde løbere, lækre kjoler og ikke mindst kende sine gode vinkler foran et kamera.

Og det er lige præcis det, der er nu er gået galt for den 48-årige supermodel.

Hun er dommer i talentprogrammet 'America's Got Talent', og hun gav i den grad publikum valuta for pengene.

I en pause i showet ville meddommer Sofia Vergara tage et selfie sammen med Howie Mandel og Heidi Klum, og derfor lænede modellen sig ind over bordet for at være med i billedet.

Men hvad den garvede model ikke havde overvejet var, hvor kort hendes kjole var, ligesom hun nok heller ikke havde tænkt på, hvor meget publikum derefter kunne se af hendes popo.

Ikke desto mindre er der en TikTok-bruger, som har filmet det uheldige øjeblik, hvilket Heidi Klum derefter har delt på sin egen Instagram-profil.

Og supermodellen, som er mor til fire, tager hele episoden med et smil.

Til videoen skriver hun nemlig:

'På huskelisten til næste gang.... Lad være med at bøje dig forover i en kort kjole'.

Heidi Klum var gift med den engelske soul-sanger Seal Samuel fra 2005 til 2014. Sammen har de fire børn, hvoraf Seal er biologisk far til de tre yngste. Han har desuden adopteret Heidi Klums ældste datter, som hun har fra et tidligere forhold.

I 2019 blev Heidi Klum gift med Tokyo Hotel-forsanger, tyske Tom Kaulitz.